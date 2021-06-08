Испания

Англичанин может перебраться в каталонский клуб.

Вингер Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в каталонской Барселоне. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По его информации, "сине-гранатовые" готовы рассмотреть условия от Манчестер Сити по игроку и включить нескольких своих футболистов в сделку.

26-летний Стерлинг и сам готов сменить клуб в летнее трансферное окно, так как не доволен своим положением в клубе из Манчестера.

В минувшем сезоне англичанин сыграл за "горожан" 49 игр во всех турнирах, в которых сумел забить 14 голов.

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