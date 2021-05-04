Английский вингер может перебраться в Ла Лигу.
Рахим Стерлинг, getty images
04 мая 2021, 20:47
Реал Мадрид ищет варианты усиления атакующей линии команды в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает портал Football Insider, одним из вариантов для подписания в ближайшее трансферное окно является Рахим Стерлинг.
В последнее время английский футболист проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе Манчестер Сити.
Источник также утверждает, что "горожане" открыты к переговорам по Рахиму Стерлингу.
Напомним, что Стерлинг вошел в клуб "элитных бомбардиров" под руководством Гвардиолы.