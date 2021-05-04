Испания

Английский вингер может перебраться в Ла Лигу.

Реал Мадрид ищет варианты усиления атакующей линии команды в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает портал Football Insider, одним из вариантов для подписания в ближайшее трансферное окно является Рахим Стерлинг.

В последнее время английский футболист проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе Манчестер Сити.

Источник также утверждает, что "горожане" открыты к переговорам по Рахиму Стерлингу.

Напомним, что Стерлинг вошел в клуб "элитных бомбардиров" под руководством Гвардиолы.