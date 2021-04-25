Англия

Испанский специалист высказался о форварде своего клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал значительное уменьшение игрового времени у нападающего Рахима Стерлинга.

Учитывая то, что "горожане" все еще борятся за три трофея и приближается Евро-2020, Гвардиола считает, что у англичанина еще много времени, чтобы проявить себя в этом сезоне.

"Рахим — экстраординарный игрок. Причина, по которой он мало играл в последнее время заключается в том, что Фил Фоден и Рияд Марез находятся в лучшей форме. И это единственная причина.

Но появятся возможности, и он (Стерлинг — ред.) должен быть готов показать свои качества, показать, на что он способен", — сказал наставник "горожан".

Форвард сборной Англии вышел в стартовом составе лишь в трех из последних 10 матчей Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Стерлинг вошел в клуб "элитных бомбардиров" под руководством Гвардиолы.