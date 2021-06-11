Полузащитник Наполи востребован на трансферном рынке.
Фабиан Руис, getty images
11 июня 2021, 00:59
Фабиан Руис из сезона в сезон демонстрирует отличный уровень игры и привлекает интерес больших клубов.
Как сообщает издание As.com, в ближайшее трансферное окно за испанского полузащитника сразятся Барселона и Атлетико.
Источник утверждает, что Фабиан Руис отказался продлевать контрактное соглашение с неаполитанцами и хочет покинуть клуб.
25-летний испанский футболист отыграл в прошлом сезоне под руководством Дженнаро Гаттузо 42 поединка, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас, будучи регулярным игроком стартового состава.
Напомним, что Пари Сен-Жермен рассматривает возможность трансфера Фабиана Руиса.