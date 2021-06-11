Испания

Нападающий Кальяри и сам не против покинуть свой нынешний клуб.

Как сообщает итальянский журналист Никола Скира, нападающий сардинского Кальяри Джованни Симеоне уже после первого полноценного сезона в своем нынешнем клубе изъявил желание покинуть команду.

Причиной такого решения может считаться серьезно снизившаяся результативность футболиста, которую ему удалось показать за прошедший футбольный год, в сравнении с сезоном ранее.

25-летний аргентинец принял участие в сопоставимом количестве поединков (33 против 37 годом ранее), однако при этом выходил на поле на почти в два раза меньшее количество игровых минут (2935 против 1741).

За отведенное ему игровое время, Симеоне успел отличиться шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами, при том, что годом ранее достиг показателей в 12 голов и четырех результативных передач.

При этом, сын главного тренера мадридского Атлетико, Диего Симеоне, ранее публично высказывал желание попробовать свои силы в испанской Ла Лиге, где работает его отец.

Именно на этом и желает сделать акцент Сельта из Виго, которая находится в надежде укрепить позицию центрального нападающего в своей обойме.

В Кальяри Джованни перешел еще летом 2019-го года, совершив трансфер из Фиорентины, однако затем провел еще один сезон в стане "фиалок", но уже в роли арендованного футболиста.

Его трансферную стоимость, при условии завершающегося в июне 2024-го года контракта, портал Transfermarkt оценивает в 11 млн евро.