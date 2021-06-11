Испания

У защитника остается лишь год по действующему соглашению.

Как сообщает испанский ресурс El Partidazo de COPE, мадридский Реал намерен получить внушительную финансовую подпитку за счет расставания с одним из своих футболистов, который не спешит продлевать подходящий к концу контракт.

Речь идет о центральном защитнике Рафаэле Варане, который в минувшем сезоне отыграл 41 поединок, оформив два результативных удара.

28-летний француз выступает в составе "галактикос" с лета 2011-го года, однако, на данный момент, отказывается продлевать свой уже десятилетний период отношений с клубом.

В таких условиях, Реалу не остается никакого иного выхода, кроме как подыскивать для своего футболиста новый клуб, дабы избежать серьезного уменьшения его трансферной стоимости в ближайшее трансферное окно.

Согласно данным портала Transfermarkt, Варан был оценен в 70 млн евро, однако "сливочных" может устроить предложение и в 60 млн евро, согласно данным источника.

При этом, первая ставка от английского Манчестер Юнайтед, о которой Football.ua сообщал ранее, составляла всего 35 млн евро, несмотря на существенную прибавку к заработной плате самого футболиста.