Испания

Футболист признался, что фанател от игры лишь одного игрока.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема заявил, что является кумиром легенды сборной Бразилии Роналдо.

"Он тот, кто заставил меня поверить в себя. Он был на уровень выше меня. Роналдо - единственный игрок, трюки которого я пытался перенять. Мне нравится такой тип форвардов.

Когда я был молод, я действительно любил его. У меня были видеокассеты с записью его выступлений 1996-97 годов, когда он играл в Барсе.

Я всегда хотел быть образцовым форвардом. Тем, кто умеет забивать, показывать организационный футбол, одним касанием мяча делать шоу", — признался Бензема.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.