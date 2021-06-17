Испания

Легендарный центрбек покинет Сантьяго Бернабеу спустя 16 лет после пребывания в мадридском клубе.

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, о чем ранее было объявлено официально.

Ввиду этого представляем вашему вниманию лучшие моменты 35-летнего испанца в футболке "сливочных", в которые вошли голы, оборонительные действия и многое другое.

Напомним, испанский центрбек выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединкок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

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