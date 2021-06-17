Испания

Президент клуба прокомментировал уход капитана.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес на прощальной пресс-конференции приуроченной к уходу Серхио Рамосу прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

"Это мероприятие является очень эмоциональным для всех мадридистов и для меня лично. Это нелегкий день для президента Реала. Мы провели очень много времени вместе с Серхио, это было время, наполненное любовью.

Не забуду тот день в 2005 году, когда мы подписали Серхио. Ему было всего 19 лет. Это был мой первый трансфер испанского игрока в Реал. Совершить сделку было нелегко, но мы были уверены, что Рамос нам нужен. Прошло 16 лет с того момента. Серхио всегда был примером для всех наших фанатов и стал одной из самых великих легенд Реала. Он навсегда останется в нашей памяти как игрок, который доказывал, что Реал никогда не сдается".

"Дорогой Серхио, для миллионов мадридистов по всему миру ты всегда будешь "человеком Десимы". Твой гол на 93-й минуте стал настоящим символом этого клуба. Очень сложно завоевать столько титулов, сколько ты взял с Реалом. 22 кубка — ты самый титулованный мадридист в истории наряду с Марсело.

Ты забил 101 гол в сливочной футболке — впечатляющая цифра для защитника. Ты провел в Реале 671 матч. Но гораздо важнее всех этих цифр тот факт, что ты стал одним из самых великих капитанов клуба. И одним из самых любимых.

Мне сегодня тяжело, потому что ты всегда был особенным для меня. Вместе мы вместе пережили очень успешный период в истории Реала. Желаю, чтобы ты всегда был счастлив, куда бы ни пошел, и помни, что Реал — всегда твой дом", — сказал Перес.