Испания

Футболист попрощался с мадридским клубом.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос покидает клуб. На прощальной пресс-конференции капитан попрощался с фанатами "королевского клуба".

"Каждую минуту, когда я надевал футболку мадридского Реала, душа уходила в пятки. Я никогда не хотел покидать клуб. Хочу поблагодарить прессу и всех остальных, кто пришел на это событие. Я согласился на понижение зарплаты, но Реал не стал продлевать контракт.

В последние месяцы клуб предложил мне 1 год контракта с 10% уменьшения зарплаты. Деньги никогда не были проблемой. Я просто хотел 2 года. Без сомнений, я бы снова подписал контракт с Реалом. Тысячу раз. Мои отношения с президентом необыкновенные. Отношения отца и сына. Я не собираюсь говорить о нем плохо. Он заставил меня и мою семью прожить невероятные 16 лет".

"Я очень хотел контракт на два года. Я заслужил этого. Реал Мадрид и Серхио Рамос — идеальный союз. Теперь пора искать другую команду, счастья и больше титулов. Я никогда не думал о новых клубах ... Мне звонили несколько раз, но я никогда не думал о поиске нового клуба

Севилья и Барселона? В этих клубах меня не будет. Я всегда хотел остаться здесь, в этом клубе. Да, я сказал руководству, чтобы они планировали будущее, потому что нет того игрока, который был бы важнее клуба. Планы клуба должны реализовываться", — сказал Рамос на пресс-конференции.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.