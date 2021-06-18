Испания

Эдуардо Коудет продолжит работать с командой Ла Лиги.

Сельта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Эдуардо Коудетом.

Новое соглашение с 46-летним аргентинским специалистом рассчитано до лета 2024 года. Вместе с главным тренером, новые контракты получили и все члены тренерского штаба аргентинца.

Коудет возглавил испанский клуб в ноябре прошлого года. По итогам минувшего сезона Сельта заняла восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.