Эдуардо Коудет продолжит работать с командой Ла Лиги.
Эдуардо Коудет, ФК Сельта
18 июня 2021, 12:59
Сельта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Эдуардо Коудетом.
Новое соглашение с 46-летним аргентинским специалистом рассчитано до лета 2024 года. Вместе с главным тренером, новые контракты получили и все члены тренерского штаба аргентинца.
Коудет возглавил испанский клуб в ноябре прошлого года. По итогам минувшего сезона Сельта заняла восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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