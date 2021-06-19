Испания

Функционер раскритиковал уход футболиста из мадридского клуба.

Не так давно мы стали свидетелями прощальной пресс-конференции центрального защитника Серхио Рамоса в качестве футболиста мадридского Реала, по завершению которой он официально прекратил сотрудничество с клубом, за который выступал на протяжении 16 лет.

Уход опытного испанского футболиста спровоцировал немало дискуссий, в рамках которой обвинения в уходе Рамоса из стана "сливочных" выдвигались президенту клуба Флорентино Пересу.

Однако, бывший агент Серхио Рамоса Педро Браво, который в свое время обеспечивал переход игрока из андалузской Севильи в 2005-м году, придерживается мнения о том, что вся ситуация вокруг переговоров о продлении контракта не выглядела здраво, результатом чего стал уход его бывшего клиента из команды.

При этом, Браво косвенно намекает на вину нынешнего агента испанского защитника — Рене Рамоса: "Тот, кто привел Серхио Рамоса в Мадрид 16 лет назад, никогда не позволил бы ему уйти из клуба подобным образом.

Никогда бы не мог представить себе настолько напряженные переговоры, шантаж и постоянные утечки информации в прессу. В таком процессе важен диалог и профессионализм обеих сторон, но этого не было", — подытожил Браво.

Напомним, что ранее Серхио Рамос напрочь отмел возможность его перехода в каталонскую Барселону.