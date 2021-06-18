Испания

Испанский защитник не собирается переходить в стан главного врага Реала.

Серхио Рамос рассказал о планах на будущее, отметив, что не при каких обстоятельствах не перейдет в Барселону.

"Севилья — еще один клуб, который навсегда занял место в моем сердце, но пока что я не думаю об этом варианте.

После ухода из Реала буду искать подходящий вариант. Насчет Барселоны могу сказать, что это будет категоричное нет. Невозможно представить меня в футболке Барселоны", — приводит слова испанца журналист Дермот Корриган.

Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

Напомним, что Севилья предложила Серхио Рамосу пятилетний контракт с возможностью остаться в руководстве клуба по его окончании.