Испания

Первая серьезная трансферная сага этого лета близка к развязке.

Как сообщал ранее Football.ua, между полузащитником фриульского Удинезе Родриго Де Паулем и мадридским Атлетико был согласован переход в это трансферное окно, за сумму компенсации в адрес "маленьких зебр" в размере 35 млн евро.

Чуть позднее, относительно данного переговорного процесса между испанской и итальянской сторонами появилась информация от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, который сообщи о том, что аргентинский 27-летний футболист пройдет медицинское обследование в своем потенциально новом клубе не раньше, чем его национальная команда завершит свои выступления на Копа Америка.

Сразу после этого, де Пауль вылетит в Мадрид, где пройдет необходимые процедуры, подпишет бумаги и, в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, будет официально представлен в качестве игрока "матрасников".