Копа Америка

Состоялся второй тур южноамериканского первенства.

Пока часть европейской футбольной общественности пристально следит за матчами чемпионата Европы-2020, вовсю набирает ход турнир в отдаленном уголке земного шара — Копа Америка-2021.

В рамках данного состязания, в ночь на 19 июня были завершены матчи уже второго тура группового этапа, в результате чего постепенно начали вырисовываться финальные контуры в обеих группах.

Так, свои очередные матчи на данном турнире провели сборные Аргентины и Чили, которым удалось одержать минимальные победы над Уругваем и Боливией соответственно (дважды по 1:0).

Аргентина — Уругвай 1:0

Гол: Родригес, 13.

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль (Песселья, 90+3), Родригес, Ло Чельсо (Паласиос, 52) — Месси, Л. Мартинес (Корреа, 52), Н. Гонсалес (Ди Мария, 70).

Уругвай: Муслера — Дж. Гонсалес (Торрес, 70), Хименес, Годин, Винья — Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Торрейра (Весино, 65), Де Ла Круз (Окампо, 65) — Суарес, Кавани.

Предупреждения: Ло Чельсо, Э. Мартинес, Корреа — Торрейра, Окампо.

Чили — Боливия 1:0

Гол: Бреретон, 10.

Чили: Браво — Исла, Медель, Марипан, Мена — Видаль (Аларкон, 69), Пульгар, Арангис — Менесес (Пиньярес, 65), Варгас, Бреретон (Арангис, 84).

Боливия: Лампе — Бехарано, Кинтерос, Хусино, Фернандес — Сааведра (Флорес, 78), Хустиниано (Бехарано, 90), Вака (Вильярроэль, 90), Арсе — Чура (Рамальо, 64), Альварес.

Предупреждения: Марипан — Вака, Бехарано.

Таким образом, по итогам второго тура Аргентина и Чили возглавляют квинтет A с четырьмя набранными очками, следом за ними располагается Парагвай (3 балла), который провел на одну игру меньше, а ни одного пункта на данный момент не сумели набрать Уругвай (1 игра) и Боливия (2 игры).

В следующем туре Аргентина сыграет против Парагвая, а Уругвай сразится с Чили. Матчи пройдут в ночь на 22 июня, в полночь и 03:00 соответственно.