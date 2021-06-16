Испания

Мадридский клуб усилит линию полузащиты.

Полузащитник Удинезе Родриго де Пауль может в ближайшее время переехать в Испанию.

По информации источника, аргентинец согласовал контракт с мадридским Атлетико.

Сообщается, что "матрасники" заплатят за 27-летнего футболиста 35 миллионов евро. Атлетико намерен согласовать контракт с хавбеком после того, как он вернется с Кубка Америки.

Де Пауль уже выступал в испанском чемпионате. В 2014-16 годах полузащитник играл за Валенсию.

Ранее Родриго де Пауль прокомментировал свой скорый уход из Удинезе.