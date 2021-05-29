Испания

Лидеры "сине-гранатовых" обеспокоены будущим.

Защитник Хорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс хотят, чтобы руководство ответило на из вопросы.

Как сообщает TV3, опытные футболисты хотят гарантий, что команда будет развиваться, а игроки смогут реализовать свои амбиции.

Тем не менее, если ответы не устроят Альбу и Бускетса, тогда оба футболисты готовы рассмотреть уход из команды.

Напомним, что Барселона со следующей недели готовится продлевать контракты со своими футболистами.