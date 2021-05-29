Лидеры "сине-гранатовых" обеспокоены будущим.
Альба и Бускетс, getty images
29 мая 2021, 20:57
Защитник Хорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс хотят, чтобы руководство ответило на из вопросы.
Как сообщает TV3, опытные футболисты хотят гарантий, что команда будет развиваться, а игроки смогут реализовать свои амбиции.
Тем не менее, если ответы не устроят Альбу и Бускетса, тогда оба футболисты готовы рассмотреть уход из команды.
Напомним, что Барселона со следующей недели готовится продлевать контракты со своими футболистами.