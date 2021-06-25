Манчестер Юнайтед проявляет интерес к французскому центрбеку.
Рафаэль Варан, Getty Images
25 июня 2021, 11:00
Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи, который связывают центрального защитника его команды Рафаэля Варана с возможной сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.
"Реал не получал никаких официальных предложений по Рафаэлю Варану. Он сейчас на чемпионате Европы. После Евро посмотрим, что произойдет — если он хочет покинуть клуб этим летом, он нам об этом сообщит", — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в услугах Варана заинтересован Манчестер Юнайтед, однако "красные дьяволы" действительно на данный момент не делали официального предложения Реалу по французскому центрбеку.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов рассмотреть вариант с обменом Поля Погба на Рафаэля Варана.