Испания

Сам хавбек не против остаться в Германии.

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской Баварии Леон Горецка заинтересовал ряд топ-клубов.

Футболист входит в сферу интересов мадридского Реала и каталонской Барселоны.

Также за 26-летним игроком следят клубы из английской Премьер-лиги. Все клубы уже вышли на агента футболиста и обсуждают личные условия.

Сам же Горецка не против остаться в Германии и намерен обсудить с боссами Баварии новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне на счету Горецки 24 матча в Бундеслиге, в которых он сумел забить пять голов и отдал пять голевых передач.

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