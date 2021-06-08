Германия

Новое соглашение с немецким хавбеком будет рассчитано до 2025 или 2026 года.

Полузащитник Баварии Леон Горецка в скором времени подпишет новый контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает AZ.

По информации источника, переговоры между немецким клубом и 26-летним хавбеком находятся на продвинутой стадии. Стороны подпишут новый договор, который будет рассчитан до 2025 или 2026 года.

Напомним, действующее соглашение футболиста с чемпионами Германии рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Горецка провел 32 поединка, в которых забил 8 голов и отдал 9 ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.