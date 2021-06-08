Новое соглашение с немецким хавбеком будет рассчитано до 2025 или 2026 года.
Леон Горецка, Getty Images
08 июня 2021, 09:40
Полузащитник Баварии Леон Горецка в скором времени подпишет новый контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает AZ.
По информации источника, переговоры между немецким клубом и 26-летним хавбеком находятся на продвинутой стадии. Стороны подпишут новый договор, который будет рассчитан до 2025 или 2026 года.
Напомним, действующее соглашение футболиста с чемпионами Германии рассчитано до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Горецка провел 32 поединка, в которых забил 8 голов и отдал 9 ассистов.
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