Испания

Игрок только присоединился к команде, но уже начал получать предложения от других клубов.

В начале текущей трансферной кампании каталонская Барселона вернула бразильского левого защитника Эмерсона из севильского Бетиса, завершив тем самым его полуторагодовалые выступления в составе "зелено-белых", которые были часть сложного соглашения между "блаугранас" и Атлетико Минейро.

Однако, не успев приступить к полноценным занятиям со своей новой командой, Эмерсон начал получать предложения от других клубов относительно возможного перехода.

В частности, миланский Интер и французский Пари Сен-Жермен активно интересовались 22-летний футболистов, однако Барселона вмешалась в ситуацию с категорическим отказом вести переговоры по данному игроку в текущую трансферную кампанию.

Ранее, считалось, что окончательный выкуп контракта Эмерсона мог помочь каталонскому клубу выручить большую сумму за его возможную последующую продажу, однако обновленные данные развеяли эти домыслы.

В прошлом сезоне левый защитник провел 38 матчей за Бетис, оформив два забитых мяча и четыре результативные передачи.