Испания

Двухлетние выступления форварда за каталонский клуб вряд ли кто-то из клубов решится прекратить досрочно.

Неделей ранее Football.ua сообщал о том, что каталонская Барселона сумела договориться с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем относительно его перехода в стан "блаугранас" на правах свободного агента.

При этом, соглашение с испанским коллективом у футболиста не является продолжительным — всего два сезона, однако содержит в себе достаточно интересный пункт, из-за которого любые переговоры о возможном уходе до завершения контракта будут практически невозможны.

Речь идет о внушительной сумме отступных в размере 400 млн евро, в которую Барселона оценила своего футболиста.

В прошлом сезоне в составе французского Лиона Депай отметился 22-ю забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами в 40 матчах, а на текущем Евро-2020 является ключевым исполнителем своей национальной сборной, отметившись уже двумя голами и одним голевым пасом.

Стоит также отметить, что трансфера данного футболиста в Барселону могло и не состоятся, если бы английский Манчестер Юнайтед воспользовался бы своим первоочередным правом выкупа игрока за 17,5 млн евро, которого ранее продал в стан "ткачей" за 16 млн евро.