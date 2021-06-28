Испания

Стали известны сроки восстановления француза.

Вингер каталонской Барселоны Усман Дембеле не поможет команде на старте сезона испанской Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист успешно перенес операцию по вывиху дистального сухожилия двуглавой мышцы бедра на правом колене.

Травму он получил в матче между сборными Франции и Венгрии. Он вышел на замену во втором тайме на 57-й минуте, но на 87-й минуте покинул поле.

Теперь он будет восстанавливаться порядка четырех месяцев. Этот срок пока предварительный.

Дембеле в минувшем сезоне сыграл за команду Рональда Кумана 44 матча, забив при этом 11 голов.



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