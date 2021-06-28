Стали известны сроки восстановления француза.
Усман Дембеле, Getty Images
28 июня 2021, 19:23
Вингер каталонской Барселоны Усман Дембеле не поможет команде на старте сезона испанской Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист успешно перенес операцию по вывиху дистального сухожилия двуглавой мышцы бедра на правом колене.
Травму он получил в матче между сборными Франции и Венгрии. Он вышел на замену во втором тайме на 57-й минуте, но на 87-й минуте покинул поле.
Теперь он будет восстанавливаться порядка четырех месяцев. Этот срок пока предварительный.
Дембеле в минувшем сезоне сыграл за команду Рональда Кумана 44 матча, забив при этом 11 голов.
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