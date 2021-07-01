Шведский нападающий продолжит выступать за басков.
Александр Исак, getty images
01 июля 2021, 18:27
Реал Сосьедад продолжил сотрудничество со шведским нападающим Александром Исаком, сообщает официальный сайт басков.
Новое соглашение между испанским клубом и футболистом рассчитано на пять лет — до конца сезона-2025/26.
В минувшем сезоне нападающий Реала Сосьедад Александр Исак сумел показать высокую результативность, забив в 44 поединках 17 голов и отдав две результативные передачи.
Напомним, что на футболиста претендовало сразу несколько сильных европейских клубов, в число которых входят Боруссия Д и Рома.