Италия

Шведский форвард провел впечатляющий сезон.

В минувшем сезоне нападающий Реала Сосьедад Александр Исак сумел показать высокую результативность, забив в 44-х поединках 17 голов и отдав две голевые передачи, чем привлек к себе внимание клубов из европейских топ-чемпионатов.

В частности, лондонский Арсенал проявлял интерес к 21-летнему шведскому исполнителю, а, согласно информации итальянского журналиста Николо Скира, конкуренцию "канонирам" в борьба за данного футболиста составят дортмундская Боруссия и римская Рома, которые хотят подстраховать себя на случай возможного ухода Эрлинга Холанда и Эдина Джеко соответственно.

Примечательно, что "шмели" в данной ситуации являются клубом, из которого Исак и переходил летом 2019-го года в стан Реала Сосьедад, до этого проведя за немецкий клуб всего 13 матчей за два года.

Для сравнения, два сезона в Испании ознаменовались для шведа уже 89 поединками (33 гола и 5 голевых передач).

Отпугнуть потенциальных покупателей может разве что стоимость футболиста, которую трансферный портал Transfermarkt оценивает в 40 млн евро, при условиях действующего контракта с клубом из Сан-Себастьяна до 2024-го года.

Отметим, что Реал Сосьедад приобретал данного исполнителя в свое время за относительно скромные 6,5 млн евро.