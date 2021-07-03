Украинский футболист Марк Шпира продолжит свою карьеру в составе испанского клуба Леванте.

"Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед", — написал Шпира в своем Instagram.

Ранее Шпира тренировался в академии испанской Патаконы, а до этого он занимался в детской команде Барселоны.



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