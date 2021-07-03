Испания 03 июля 2021, 13:41 14-летний украинец подписал контракт с Леванте Марк Шпира попробует свои силы в испанском чемпионате. Марк Шпира, Instagram 03 июля 2021, 13:41 Украинский футболист Марк Шпира продолжит свою карьеру в составе испанского клуба Леванте. "Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед", — написал Шпира в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Shpira (@shpiramark) Ранее Шпира тренировался в академии испанской Патаконы, а до этого он занимался в детской команде Барселоны. Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы. Команды Леванте Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте