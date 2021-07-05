Испания

Полузащитник Барселоны поделился своим мнением о текущей ситуации с новым контрактом для Лионеля Месси.

Как известно, полузащитник каталонской Барселоны и сборной Испании Педри в данный момент сезоне вместе со своей национальной командой продолжает выступления на чемпионате Европы-2020, где сыграет в полуфинальном поединке против Италии.

Однако, даже несмотря на международные обязанности, футболист продолжает держаться в курсе актуальных проблем для его клуба. В частности, Педри в интервью журналистам заверил руководство "блаугранас" в состоянии своего здоровья на фоне уже имеющихся нагрузок и предстоящего участия на Олимпийских играх в Токио, а также рассказал о своем мнении относительно ситуации вокруг подписания нового контракта с нападающим Лионелем Месси.

"Я всегда говорил, что играть в футбол для меня не является проблемой. Я понимаю причины для беспокойства со стороны Барселоны, мол я сыграл слишком много матчей в этом году, и это очень сложно. Но я могу заверить свой клуб в том, что я все равно буду качественно отдохнувшим перед стартом сезона и готовым к новым вызовам. Рональд Куман звонил мне на днях, но только лишь с тем, чтобы поздравить с выходом в полуфинал.

Относительно Месси, то я надеюсь, что он решит заново подписать контракт с Барселоной. Если бы это бы исключительно мой выбор, то я бы хотел, чтобы он был именно таковым. Но это его решение, поэтому нам остается только ждать. Лично я хочу оставаться в Барселоне. В ближайшее время — так точно. К слову, могу сказать, что Луис Энрике и Хави были бы ничуть не хуже тренерами для клуба, как и Куман.

Что касается положения наших дел на Евро-2020, то могу сказать, что у нас великолепная команда, и мы никогда не сомневались в нашем потенциале, даже несмотря на стартовую ничью против Швеции. Я думаю, что на турнире больше не было настолько хорошо сыгранного коллектива. Однако, наш следующий соперник, Италия, является высококлассным коллективом, способным создать много проблем", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, в 22:00 по киевскому времени, и пройдет на Уэмбли в Лондоне.