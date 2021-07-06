Испания

Воспитанник клуба получит шанс остаться в команде.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что каталонская Барселона намерена в текущее трансферное окно расстаться со своим воспитанником Серхи Роберто, который оказался в числе тех футболистов, которых президент клуба Жоан Лапорта захотел выставить на трансферный рынок.

Однако, в последнее время руководство "блаугранас" смягчило свою позицию по данному вопросу, и теперь будущее 29-летнего игрока в клубе имеет шанс обернуться продлением завершающегося летом следующего года контрактом.

При этом, перед игроком будет выдвинуто лишь одно условие — снижение заработной платы, взамен на что он получит соглашение до 2024-го года.

В прошлом сезона испанский исполнитель редко привлекался Рональдом Куманом к основному составу команды, сыграв лишь в 20-и матчах, забив при этом один гол и отдав две голевые передачи.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает данного футболиста в 18 млн евро.