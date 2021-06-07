Испания

Испанец может покинуть команду уже этим летом.

Барселона не собирается продлевать соглашение со своим воспитанником Серхи Роберто.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" решили расстаться с испанским полузащитником и хотят продать его этим летом.

Контракт Серхи Роберто с Барселоной подходит к концу следующим летом, а потому футболист будет продаваться по сниженной цене.

Напомним, что Барселона нацелилась на Ляпорта и хочет включить в сделку Серхи Роберто.