Испанец может покинуть команду уже этим летом.
Серхи Роберто, getty images
07 июня 2021, 20:28
Барселона не собирается продлевать соглашение со своим воспитанником Серхи Роберто.
Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" решили расстаться с испанским полузащитником и хотят продать его этим летом.
Контракт Серхи Роберто с Барселоной подходит к концу следующим летом, а потому футболист будет продаваться по сниженной цене.
Напомним, что Барселона нацелилась на Ляпорта и хочет включить в сделку Серхи Роберто.