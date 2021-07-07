Испания

В услугах бразильца лично заинтересован новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Нападающий Эвертона Ришарлисон в летнее трансферное окно может сменить АПЛ на Ла Лигу, сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах 24-летнего бразильца заинтересован мадридский Реал.

Также отмечается, что футболиста хочет видеть в стане "сливочных" новый наставник испанского клуба Карло Анчелотти, который уже связался с игроком по телефону, чтобы узнать его мнение по поводу возможного трансфера. Действующий контракт игрока с "ирисками" рассчитан до лета 2024 года.

В настоящее время Ришарлисон находится в расположении сборной Бразилии, которая вышла в финал Копа Америки, где сыграет против Аргентины.

Ришарлисон выступает за Эвертон с 2018 года. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 42 гола и отдал девять ассистов. Он считается одним из самых важных игроков "ирисок" и если трансфер состоится, то Реалу придется серьезно потратиться.

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