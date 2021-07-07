Испания

Команда, вышедшая в Ла Лигу, усилилась опытным защитником.

Мальорка на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Хайме Костой.

Соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до лета 2023 года. Он достался испанскому клубу бесплатно, так как имел статус свободного агента.

Последним клубом Косты был Вильярреал. В прошлом сезоне он провел 25 поединков, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи, чем помог "желтой субмарине" выиграть Лигу Европы.

По итогам прошедшей кампании Мальорка завоевала право на повышение в классе и в предстоящем сезоне выступит в Ла Лиге.

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