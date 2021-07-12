Испания

Воспитанник Барселоны поделился эмоциями от трансфера в Хетафе.

Несколькими днями ранее, Хетафе завершил трансфер полузащитника воспитанника каталонской Барселоны Карлеса Аленья, однако "блаугранас" при этом сумели оставить за собой значительную часть преференций от возможного дальнейшего развития карьеры футболиста.

Однако, для самого 23-летнего испанца данный переход стал в большей степени личной историей прощания с клубом, в системе которого он находился с малых лет.

"16 лет в Барселоне… Нелегко прощаться с тем, что когда-то было моим домом. Мне повезло со стартом карьеры в таком великолепном клубе, и теперь я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути. У меня нет слов…

Это место дало мне опыт на всю оставшуюся жизнь. "Кулес" навсегда!", — гласит публикация футболиста в Instagram.

Напомним, что "городские" заплатили за переход Аленья 5 млн евро.