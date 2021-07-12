Испания

Каталонский не хочет дважды кряду наступать на одни и те же грабли.

Как ранее сообщал Football.ua, каталонская Барселона выставила на трансферный рынок своего нападающего Антуана Гризманна, не дожидаясь окончательного решения вопросов относительно продления контракта Лионеля Месси с клубом.

При этом, "блаугранас" искусственно сузили круг возможных претендентов на приобретение французского форварда, исключив из него клубы испанской Ла Лиги.

По всей видимости, в руководстве Барселоны извлекли уроки из опыта расставания с Луисом Суаресом, который покинул команду в начале прошедшего сезона, перебравшись в мадридский Атлетико, с которым позднее стал чемпионом страны.

Как сообщает испанский ресурс Sport.es, руководству Барселоны уже поступило предложение обратного выкупа Гризманна со стороны Атлетико, однако желание расстаться с футболистом, у которого заработная плата за сезон составляет 25 млн евро, оказалось не настолько сильным, чтобы допустить оплошность, аналогичную ситуации с трансфером Суареса.