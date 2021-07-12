Испания

Сколько украинец провел минут на поле — неизвестно.

Реал Мадрид провел товарищескую встречу с Фуэнлабрадой в рамках подготовки к новому сезону, в которой одержал победу со счетом 3:1.

Как сообщает Mundo Deportivo, в данном противостоянии принял участие украинский голкипер Андрей Лунин, однако сколько конкретно он провел на поле минут — не уточняется.

Также в спарринге против Фуэнлабрады играли Марсело, Иско, Одриосола, Мариано Диас, Родриго, Мартин Эдегор, Аррибас, Антонио Бланко, Марио Хила, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес и другие.

Ранее сообщалось, что Лунин продолжит выступать в Реале и получит игровую практику.