Испания

Украинец получит возможность проявить себя под руководством Карло Анчелотти.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин не уйдет из клуба в аренду и останется вторым номером "сливочных" за спиной Тибо Куртуа в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба намерено продвигать молодых игроков в основную команду, поэтому 23-летнему украинцу будет предоставлено игровое время.

Также отмечается, что молодые футболисты получат время на поле не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и Лиге чемпионов.

Лунин присоединился к Реалу летом 2018 года и за это время он трижды отдавался в аренду. В составе "сливочных" он провел лишь один матч в 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно, в котором мадридцы проиграли.

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