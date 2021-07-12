Испания

Датский полузащитник может сменить клубную прописку.

Мадридский Реал ищет варианты усиления центра полузащиты в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Tuttosport, "королевский клуб" заинтересовался полузащитником Сампдории Миккелем Дамсгором.

Датский футболист отлично провел минувший чемпионат Европы, чем привлек к себе интерес многих команд.

Источник утверждает, что за футболистом также следят Барселона, Ливерпуль, Эвертон, Милан, Интер, Ювентус и Рома.

Дамсгор выступает за Сампдорию с прошлого года. В минувшем сезоне он провел 37 поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Сампдория готова продать Дамсгора за 40 миллионов евро.