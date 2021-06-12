Италия

Полузащитник не оставил сомнений в том, что хочет покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Одной из наиболее обсуждаемых персон на старте летней трансферной кампании стал полузащитник фриульского Удинезе Родриго Де Пауль, интерес к которому приписывался мадридскому Атлетико, Милану и неаполитанскому Наполи.

По всей видимости, и сам 27-летний аргентинский футболист уже точно уверен в том, что покинет стан "маленьких зебр" уже в ближайшее время, так как в интервью итальянскому подразделению Sky Sports заявил следующее:

"Я был честен перед тем, кем мне нужно было вести переговоры. Я четко дал понять, что я думаю о ситуации вокруг трансфера и чего я хочу от своего будущего. Мне уже 27 — в таком возрасте в футбольном мире наступает пора принимать однозначные решения".

Напомним, что полузащитник пополнил состав Удинезе летом 2016-го года, после чего уже успел провести 184 матча, в которых забил 34 гола и отдал 36 результативных передач, из которых 38 игр (9 голов и 11 пасов) пришлись на минувший сезон.

Трансферную стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 38 млн евро, но запросы самого клуба аргентинца уже начинаются от 40 млн евро.