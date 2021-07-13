Испания

Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано на один год.

Бывший игрок мадридского Реала и ПСЖ Хесе Родригес продлил контракт с Лас-Пальмасом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до конца предстоящего сезона.

Хесе перебрался в Лас-Пальмас прошедшей зимой и за это время провел 18 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

По итогам минувшего сезона Лас-Пальмас набрал 56 очков и занял девятое место в турнирной таблице Сегунды.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.