Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано на один год.
Хесе Родригес (справа), ФК Лас-Пальмас
13 июля 2021, 21:34
Бывший игрок мадридского Реала и ПСЖ Хесе Родригес продлил контракт с Лас-Пальмасом, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Новое соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до конца предстоящего сезона.
Хесе перебрался в Лас-Пальмас прошедшей зимой и за это время провел 18 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
По итогам минувшего сезона Лас-Пальмас набрал 56 очков и занял девятое место в турнирной таблице Сегунды.
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