Аргентинец подпишет новый контракт, но существенно потеряет в деньгах.
Лионель Месси. Фото Getty Images
14 июля 2021, 16:10
Барселона и Лионель Месси договорились о продлении сотрудничества.
По информации испанского издания Sport.es, аргентинец согласился продлить контракт с каталонцами на 5 лет. Также форвард пошел на уступки в финансовом плане, подписав контракт с окладом на 50% ниже предыдущего.
По данным источника, Месси пошел на уступки родному клубу, поскольку понимает тяжелое финансовое положение "сине-гранатовых".
В прошлом сезоне Месси провел 35 матчей в рамках испанской Примеры, забив 30 голов и отдав 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб