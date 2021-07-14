Испания

Аргентинец подпишет новый контракт, но существенно потеряет в деньгах.

Барселона и Лионель Месси договорились о продлении сотрудничества.

По информации испанского издания Sport.es, аргентинец согласился продлить контракт с каталонцами на 5 лет. Также форвард пошел на уступки в финансовом плане, подписав контракт с окладом на 50% ниже предыдущего.

По данным источника, Месси пошел на уступки родному клубу, поскольку понимает тяжелое финансовое положение "сине-гранатовых".

В прошлом сезоне Месси провел 35 матчей в рамках испанской Примеры, забив 30 голов и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента наносит Месси существенный финансовый ущерб