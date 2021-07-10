Испания

Стало известно, какую сумму аргентинец мог заработать за последние 10 дней, если бы продлил контракт с "сине-гранатовыми".

Ставший в конце июня 2021 года свободным агентом Лионель Месси, теряет существенные суммы денег.

По информации источника, данный статус наносит аргентинцу ущерб в около 100 тысяч евро за каждый день, который форвард проводит без клуба.

Отмечается, что нападающий зарабатывал в Барселоне около 75 млн в год после выплаты налогов. Примечательно, что ни один из спонсоров Лионеля не прекратил с ним сотрудничество из-за неопределенности с будущим.

Главной причиной того, что Месси все еще не продлил контракт с Барселоной является то, что каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что будущее Гризманна в Барселоне зависит от результата переговоров с Месси.

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