Испания

Испанские гранды могут обменяться футболистами.

Барселона и мадридский Атлетико готовятся провести обмен футболистами в это трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, "матрасников" не устроило предложение Ливерпуля по Саулю Ньигесу, а потому они рассматривают вариант обмена на Антуана Гризманна.

В прошедшем сезоне французский форвард провел 51 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

Отметим, что Ливерпуль предлагал за Сауля Ньигеса 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний испанец провел 41 матч за команду Диего Симеоне, а его два гола и одна голевая передача помогли клубу прийти к чемпионскому титулу на внутренней арене.

Напомним, что по последней информации Сауль Ньигес не входит в список интересов мюнхенской Баварии.