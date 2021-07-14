Функционер недоволен публикацией его высказываний.
Флорентино Перес. Фото Getty Images
14 июля 2021, 17:30
Президент мадридского Реала Флорентино Перес подал в суд на испанскую газету El Confidencial.
По информации издания Marca, функционер недоволен публикациями журналиста Хосе Антонио Абеллана, который обнародовал аудиозаписи, где Перес критиковал Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и других звезд "сливочных".
По данным источника, юристы Переса уже готовят судебный иск против самой газеты и против журналиста, публиковавшего данные материалы.
Ранее на нашем сайте были опубликованы высказывания Флорентино Переса, которые "слили" в сеть в Испании.