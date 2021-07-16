Испания

Опубликованы новые фрагменты эпатажных высказываний якобы президента Реала.

Напомним, что ранее Football.ua публиковал информацию испанского издания El Confidencial, которая содержала в себе расшифровку записей разговора якобы Флорентино Переса с неназванным собеседником, датированные далеким 2006-м годом.

В них человек, с голосом, похожим на голос президента "бланкос", поддал критике двух культовых футболистов команды прошлых лет — Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко. На следующий день появились аналогичные материалы, касающиеся Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо.

На сей раз, названное выше СМИ разродилось новой порцией записей на которых содержится нелестные высказывания в адрес еще двух исполнителей Реала: Хосе Марии Гутьерреса Эрнандеса, более известного как Гути, и Луиша Фигу, датированные уже 2012-м годом.

Когда Гути уже завершил свои футбольные выступления в 2012-м году, его пригласили медиа-ресурсы Cardena SER и Cadena COPE для комментирования футбольных матчей, что вызвало неоднозначную реакцию у Переса: "Гути — ненормальный. Он похож на козла своим упрямством, и является самому себе злейшим врагом. Придурок".

Florentino’s leaked audio regarding Guti pic.twitter.com/S7GoGfKsFU — David Brión (@DavidBri0n) July 16, 2021

В отношении португальского исполнителя Перес высказывался с точки зрения его влияния на раздевалку: "Фигу относится к тем людям, которые нагибают раздевалку. Он такой же сукин сын, как и Рауль. Два худших человека — Рауль и Фигу".

Стоит отметить, что Гути завершил карьеру в Реале через год после того, как Флорентино Перес вернулся на свой пост, а во время своей первой каденции Перес отпустил Фигу в качестве свободного агента в миланский Интер.