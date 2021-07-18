Испания

Мадридцы могут подписать итальянского голкипера.

Диего Симеоне обеспокоен недостаточной глубиной состава на позиции голкипера — Аксель Вернер покинул клуб, а Иво Грбич хочет уйти за игровой практикой.

Если последний все-таки покинет стан "матрасников", то аргентинский тренер хочет видеть в своей команде нового вратаря.

Как сообщает издание Sport.es, мадридцы нацелились на подписание голкипера Аталанты Пьерлуиджи Голлини.

В минувшем сезоне он провел в футболке бергамасков 32 поединка во всех турнирах, 13 из которых отыграл на ноль.

Напомним, что на итальянского голкипера также претендует представитель чемпионата Англии — Тоттенхэм.