Испания

Воспитанник клуба находится на грани ухода.

Трансферная кампания каталонской Барселоны в текущее межсезонье направлена, преимущественно, на продажу футболистов, что позволяет клубу несколько снизить финансовое давление.

В качестве претендентов на то, чтобы пополнить состав других коллективов уже выступило достаточно много футболистов, а очередным из них может стать фланговый защитник Серхи Роберто, который в свое время прошел несколько этапов становления в молодежных командах "блаугранас".

Имея на руках действующий контракт с Барселоной до конца следующего сезона, 29-летний защитник на следующей неделе будет принимать участие в переговорах относительно продления соглашения с каталонцами, от успешности которых и будет зависеть его судьба на ближайшие несколько месяцев.

Кроме того, "сине-гранатовые" были вынуждены поставить на паузу переговоры с Миралемом Пьяничем относительно его возможного перехода в другой клуб, так как сам игрок изъявил желание попытаться зацепиться за место в стартовом составе при Рональде Кумане.

Что же касается нашумевших переговорах об обмене Гризманн – Сауль между каталонцами и мадридским Атлетико, то тут также наблюдаются определенные сложности. "Матрасники" поставили на паузу любые контакты в данном направлении, пока к их футболисту высказывает интерес один из клубов английской Премьер-лиги.

Предварительно, речь идет о Манчестер Юнайтед и Ливерпуле.

При этом, Атлетико и самим не стоит задерживаться с данным процессом, так как без ухода Сауля из клуба коллективу Диего Симеоне будет сложно подписать нового нападающего, как того хочет аргентинский наставник.