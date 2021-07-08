Испания

Сербский нападающий хочет доказать свою состоятельность.

Нападающий Реала Лука Йовича не хочет покидать клуб и готов доказывать свою состоятельность Карло Анчелотти, сообщает Goal.

Сербский нападающий так и не смог закрепиться в команде при Зинедине Зидане, проигрывая конкуренцию Кариму Бензема.

Лука Йович после перехода в Реал в 2019 году провел за команду 32 поединка, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что Реал хотел обменять Луку Йовича на нападающего Айнтрахта из Франфурта Андре Силву, но тот уже перешел в Лейпциг.