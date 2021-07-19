Немецкий защитник может перебраться в Испанию.
Маттиас Гинтер, getty images
19 июля 2021, 21:32
Защитник гладбахской Боруссии Маттиас Гинтер заинтересовал ведущие клубы чемпионата Испании.
Как сообщает Bild, немецкий защитник входит в список желаний Реала, Барселоны и мадридского Атлетико.
Источник утверждает, что Боруссию М устроит сумма трансфера порядка 15-20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Гинтер провел за Боруссию М 34 матча в рамках Бундеслиги, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее агент немецкого футболиста уже контактировал с Барселоной и Тоттенхэмом.