Испания

Немецкий защитник может перебраться в Испанию.

Защитник гладбахской Боруссии Маттиас Гинтер заинтересовал ведущие клубы чемпионата Испании.

Как сообщает Bild, немецкий защитник входит в список желаний Реала, Барселоны и мадридского Атлетико.

Источник утверждает, что Боруссию М устроит сумма трансфера порядка 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гинтер провел за Боруссию М 34 матча в рамках Бундеслиги, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее агент немецкого футболиста уже контактировал с Барселоной и Тоттенхэмом.