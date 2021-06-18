Германия

Немец может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Защитник Боруссии М Маттиас Гинтер в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации в Twitter Николо Скиры, немец вряд ли продлит с менхенгладбахским клубом контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Сообщается, что агент 27-лентего футболиста накануне предлагал услуги своего клиента Барселоне и Тоттенхэму.

В минувшем сезоне Гинтер провел за Боруссию М 34 матча в рамках Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.