Испания

Французский форвард может вернуться в Мадрид, а Сауль Ньигес — отправиться в Барселону.

В летнее трансферное окно футбольные болельщики могут лицезреть громкий обмен футболистами между каталонской Барселоной и мадридским Атлетико. Так, нападающий Антуан Гризманн может вернуться в стан "матрасников", тогда как полузащитник Сауль Ньигес — продолжить свою карьеру на Камп Ноу.

Президент Атлетико Энрике Сересо немногословно прокомментировал слухи о возможном возвращении французского форварда в стан своей команды.

"В футболе возможно все", — приводит слова футбольного функционера L’Equipe.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл за Барселону в 51 матче, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов. Сауль, в свою очередь, провел за Атлетико 41 поединок, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Ранее появилась информация, что обмен Сауля на Гризманна не состоится, поскольку переговоры между клубами, якобы, зашли в тупик.