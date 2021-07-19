Испания

Барселона исключает дальнейшее продвижение трансфера.

Каталонская Барселона заморозила обмен форварда Антуана Гризманна на хавбека мадридского Атлетико Сауля. Об этом сообщает Ara.

Переговоры между клубами начались на прошлой неделе, но боссов каталонского клуба не убедили условия обмена. Они считают, что "матрасники" обязаны доплатить за француза.

Отмечается, что для Барселоны уход Гризманна — первоочередная задача в летнее трансферное окно.

Все дело в том, что он получает слишком большую зарплату и является препятствием для возвращения в клуб Лионеля Месси.

К слову, Атлетико готов принять назад Гризманна, но на условиях ниже, чем он получает в Барсе (20 миллионов евро за сезон).

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